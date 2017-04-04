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Школьница из Барнаула оказалась в числе тех, кто пострадал накануне при взрыве в петербургском метро — 15-летняя девочка приехала в Северную столицу на экскурсию вместе с бабушкой, сообщает НТВ.

В настоящее время подросток находится в детской больнице Раухфуса. Главный врач детской горбольницы Вячеслав Детков рассказал, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Бабушка жительницы Барнаула была доставлена в больницу для взрослых.

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Как сообщал портал Amic.ru, взрыв в питерском метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".

Жертвами взрыва стали 11 человек. Еще более 40 человек пострадали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".