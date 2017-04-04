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Известный российский музыкант Андрей Макаревич не стал отменять своего концерта в Санкт-Петербурге из-за произошедшего там теракта в метро в понедельник, 3 апреля, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Этот поступок раскритиковали многие пользователи интернета. Также недовольство высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Те нелюди, которые сегодня пошли выплясывать на концертик Макаревича в Петербурге, навсегда перестали быть петербуржцами и ленинградцами", – написал он.

В свою очередь, высказался и сам музыкант.

"Атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", – отметил Макаревич.

Напомним, 3 апреля 2017 года в 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 получили ранения.