Фото: 163gorod.ru
Известный российский музыкант Андрей Макаревич не стал отменять своего концерта в Санкт-Петербурге из-за произошедшего там теракта в метро в понедельник, 3 апреля, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Этот поступок раскритиковали многие пользователи интернета. Также недовольство высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Те нелюди, которые сегодня пошли выплясывать на концертик Макаревича в Петербурге, навсегда перестали быть петербуржцами и ленинградцами", – написал он.
В свою очередь, высказался и сам музыкант.
"Атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", – отметил Макаревич.
Напомним, 3 апреля 2017 года в 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 получили ранения.
Комментарии
"Атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен" ----------- А ведь он прав!
вот тут с Макаркой соглашусь. Если они еще и память погибших почтили...
Макаревич - человек, у которого еще есть совесть!
Откуда совесть у еврея?
Макаревич - человек, у которого еще есть совесть! ************** забери эту совесть к себе в страну 404.
- гость - 4 апреля 2017 г. 09:24 А ведь он прав!
Он не прав. Официально, в Петербурге объявлен 3-х дневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия в городе.
че вы на него накинулись. в начале он ляпнул (в стиле она утонула, без подробностей). сейчас он сказал развернуто по теме. может, в следующий раз он будет думать, прежде чем говорить
Ватные мозги уже приписали Макаревичу и поддержку террористов и пляски на костях убиенных.
4.04.2017 09:33 ну слушай музыку "стон милонова про гомосеков"
Безмозглые уже вознесли Макаревича на божничку.
Вы думаете, что везде отменили концерты?
А что же путин вчера встречу не отменил? На Макаревича они напали, а самому главному виновнику теракта как обычно, -хвала и почет?(из за его безграмотной внешней политики мирное население питера пострадало)
- гость - 4 апреля 2017 г. 09:38 А рагульё гордится своим кумиром Макаркой, певшим перед Айдаром.
TAO зарегистрированный 4 апреля 2017 г. 09:40 У Путина межгосударственный визит, а не развлекалочка. И он вчера приехал на место взрыва в метро. В отличие от козлобородого Макарки.
мне кажется, не время сейчас сидеть и выискивать в интернетах, кто отменил концерт, а кто не отменил. и так далее
TAO зарегистрированный 4 апреля 2017 г. 09:40 А ты уже и виновника знаешь? А ты одаренный козленыш.
TAO, из-за неграмотного модерирования все вынуждены читать ваши ...
все вынуждены читать ваши ...
Страна должна знать своих уbлюдков.
Может быть вместо обвинений Макаревичу спросить со спецслужб, Медведева, Путина - ведь это их прямая обязанность обеспечивать безопасность населения страны... Но нет будем на Макаревиче отрываться - при этом замыливая тему и смещая акценты!
Алекс 4 апреля 2017 г. 09:49 Никто не замыливает. Расследование идет. Дождемся результатов. Там и про обеспечение безопасности метро должно быть.
А тут обсуждают конкретное поведение конкретного Андрейки-хохлолюба.
Алекс 4 апреля 2017 г. 09:49 Может быть вместо обвинений Макаревичу спросить со спецслужб, Медведева, Путина - ведь это их прямая обязанность обеспечивать безопасность населения страны --- Брюс Всемогущий, перелогинтесь
спросить со спецслужб, Медведева, Путина ------------- С них спрос нулевой. А вот Макаревича и посадить можно.
милонова в печку
- гость - 4 апреля 2017 г. 10:11 будет за что - посадят
Ну если кошачий зоофил милонов критикует, то концерт стоящий.
радует, что наше гражданское общество не отдает на растерзание поэта
4.04.2017 09:30 - гость - вот когда такому "чистокровке" типа русскому делают типирование, оказывается он смесь барана с мотоциклом и очень тупая!
Как прокомментировал своё решение Макаревич : "Я не гей, но сто рулей-есть сто рублей. И клал я на траур, и что в зал недоумок обмотанный взрывчаткой прийти может."
- гость - 4 апреля 2017 г. 10:28 ты барана в зеркале увидишь
- гость - 4 апреля 2017 г. 10:24 ваше гей-сообщество?
4.04.2017 09:49 Алекс
Может быть вместо обвинений Макаревичу спросить со спецслужб, Медведева, Путина - ведь это их прямая обязанность обеспечивать безопасность населения страны
О как. Все выше перечисленные должны поголовно всем в пакеты и портфели заглядывать. ГАИшники по барам алкашей водителей ловить, а в идеале отсеивать при выдаче прав.. ППСники еще на выносе из роддома будущего домушника арестовать. Учителя в школе будущего казнокрада счету не научить и тд Все вокруг ДОЛЖНЫ. А сами граждане не должны? Появились в сети сообщения о том, что видели парня который оставил портфель и вышел в другой вагон. Может фэйк а может нет. А если нет почему никто не обратил внимания остальных. Все может быть. Надо было так, а может эдак.. Но поздно. После драки как известно...
ПЫ.СЫ. А Макару все таки можно было отложить концерт, хотя бы из-за траура.
вот когда достигнет твой мозг уровня Макара,тогда и будешь решать отметить или нет.
траур только с сегодняшнего дня песни макаревича это не тридцать три прихлопа и не дискач 90х память почтили, чего надо?
хотя макар мне неприятен
4.04.2017 11:00 ,10:49
А что Макарка семи пядей во лбу? Где его научные работы признанные научным сообществом всего мира?
Вырвать из контекста, слегка переставить слова в заголовке что бы все звучало именно как "у вас горе а мне плевать" как раз таки дело для тухлого журналюги. Как справедливо заметили другие, что то не было списка отменивших концерты, матчи, ИТП. Просто Макар опять под раздачу.
При чем тут взрывы и Макаревич? Сколько других артистов, музыкантов и миллионов граждан не стали отменять своих дел..
Вот что на самом деле сказал Макаревич: «Я не думаю, что будет отмена. Сегодня же не день траура» выдернуто из контекста и перекаверкано...
Вчера в Санкт-Петербурге было еще 10 концертов помимо Макаревича, и никто не отменил мероприятия?
А почему на федеральных каналах вчера не отменили развлекательные передачи, сериалы (ТНТ, Пятница и прочие)?