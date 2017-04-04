Вторник, 4 Апрель, 11:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,14
€ 59,9
Brent
$ 51,5
1°
Обь
100см +28

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Новости

Андрея Макаревича раскритиковали за проведение концерта в Петербурге

, ИА "Амител"
Певца раскритиковал в том числе Виталий Милонов

Фото: 163gorod.ru

Известный российский музыкант Андрей Макаревич не стал отменять своего концерта в Санкт-Петербурге из-за произошедшего там теракта в метро в понедельник, 3 апреля, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Этот поступок раскритиковали многие пользователи интернета. Также недовольство высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Те нелюди, которые сегодня пошли выплясывать на концертик Макаревича в Петербурге, навсегда перестали быть петербуржцами и ленинградцами", – написал он.

В свою очередь, высказался и сам музыкант.

"Атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен", – отметил Макаревич.

Напомним, 3 апреля 2017 года в 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 получили ранения.

Читайте также в сюжете: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

4.04.2017 09:24
- гость -

"Атакам подвергаются места скопления людей. Можно отменить все концерты, закрыть вокзалы, аэропорты и супермаркеты. Наверно, станет безопасней. Но это и будет означать, что они победили. Они хотят, чтобы мы все отменили. Вот вам хрен" ----------- А ведь он прав!

0  0
4.04.2017 09:27
Filin

вот тут с Макаркой соглашусь. Если они еще и память погибших почтили...

0  0
4.04.2017 09:28
- гость -

Макаревич - человек, у которого еще есть совесть!

0  0
4.04.2017 09:30
- гость -

Откуда совесть у еврея?

0  0
4.04.2017 09:33
- гость -

Макаревич - человек, у которого еще есть совесть! ************** забери эту совесть к себе в страну 404.

0  0
4.04.2017 09:34
- гость -

- гость - 4 апреля 2017 г. 09:24 А ведь он прав!

Он не прав. Официально, в Петербурге объявлен 3-х дневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия в городе.

0  0
4.04.2017 09:36
- гость -

че вы на него накинулись. в начале он ляпнул (в стиле она утонула, без подробностей). сейчас он сказал развернуто по теме. может, в следующий раз он будет думать, прежде чем говорить

0  0
4.04.2017 09:38
- гость -

Ватные мозги уже приписали Макаревичу и поддержку террористов и пляски на костях убиенных.

0  0
4.04.2017 09:39
- гость -

4.04.2017 09:33 ну слушай музыку "стон милонова про гомосеков"

0  0
4.04.2017 09:39
- гость -

Безмозглые уже вознесли Макаревича на божничку.

0  0
4.04.2017 09:40
- гость -

Вы думаете, что везде отменили концерты?

0  0
4.04.2017 09:40
TAO

А что же путин вчера встречу не отменил? На Макаревича они напали, а самому главному виновнику теракта как обычно, -хвала и почет?(из за его безграмотной внешней политики мирное население питера пострадало)

0  0
4.04.2017 09:40
- гость -

- гость - 4 апреля 2017 г. 09:38 А рагульё гордится своим кумиром Макаркой, певшим перед Айдаром.

0  0
4.04.2017 09:41
- гость -

TAO зарегистрированный 4 апреля 2017 г. 09:40 У Путина межгосударственный визит, а не развлекалочка. И он вчера приехал на место взрыва в метро. В отличие от козлобородого Макарки.

0  0
4.04.2017 09:42
- гость -

мне кажется, не время сейчас сидеть и выискивать в интернетах, кто отменил концерт, а кто не отменил. и так далее

0  0
4.04.2017 09:42
- гость -

TAO зарегистрированный 4 апреля 2017 г. 09:40 А ты уже и виновника знаешь? А ты одаренный козленыш.

0  0
4.04.2017 09:43
- гость -

TAO, из-за неграмотного модерирования все вынуждены читать ваши ...

0  0
4.04.2017 09:46
- гость -

все вынуждены читать ваши ...

Страна должна знать своих уbлюдков.

0  0
4.04.2017 09:49
Алекс

Может быть вместо обвинений Макаревичу спросить со спецслужб, Медведева, Путина - ведь это их прямая обязанность обеспечивать безопасность населения страны... Но нет будем на Макаревиче отрываться - при этом замыливая тему и смещая акценты!

0  0
4.04.2017 09:51
- гость -

Алекс 4 апреля 2017 г. 09:49 Никто не замыливает. Расследование идет. Дождемся результатов. Там и про обеспечение безопасности метро должно быть.

А тут обсуждают конкретное поведение конкретного Андрейки-хохлолюба.

0  0
4.04.2017 09:56
- гость -

Алекс 4 апреля 2017 г. 09:49 Может быть вместо обвинений Макаревичу спросить со спецслужб, Медведева, Путина - ведь это их прямая обязанность обеспечивать безопасность населения страны --- Брюс Всемогущий, перелогинтесь

0  0
4.04.2017 10:11
- гость -

спросить со спецслужб, Медведева, Путина ------------- С них спрос нулевой. А вот Макаревича и посадить можно.

0  0
4.04.2017 10:13
- гость -

милонова в печку

0  0
4.04.2017 10:16
- гость -

- гость - 4 апреля 2017 г. 10:11 будет за что - посадят

0  0
4.04.2017 10:22
- гость -

Ну если кошачий зоофил милонов критикует, то концерт стоящий.

0  0
4.04.2017 10:24
- гость -

радует, что наше гражданское общество не отдает на растерзание поэта

0  0
4.04.2017 10:28
- гость -

4.04.2017 09:30 - гость - вот когда такому "чистокровке" типа русскому делают типирование, оказывается он смесь барана с мотоциклом и очень тупая!

0  0
4.04.2017 10:37
Кот.Без сапог.

Как прокомментировал своё решение Макаревич : "Я не гей, но сто рулей-есть сто рублей. И клал я на траур, и что в зал недоумок обмотанный взрывчаткой прийти может."

0  0
4.04.2017 10:40
- гость -

- гость - 4 апреля 2017 г. 10:28 ты барана в зеркале увидишь

0  0
4.04.2017 10:40
- гость -

- гость - 4 апреля 2017 г. 10:24 ваше гей-сообщество?

0  0
4.04.2017 10:49
- гость -

4.04.2017 09:49 Алекс

Может быть вместо обвинений Макаревичу спросить со спецслужб, Медведева, Путина - ведь это их прямая обязанность обеспечивать безопасность населения страны

О как. Все выше перечисленные должны поголовно всем в пакеты и портфели заглядывать. ГАИшники по барам алкашей водителей ловить, а в идеале отсеивать при выдаче прав.. ППСники еще на выносе из роддома будущего домушника арестовать. Учителя в школе будущего казнокрада счету не научить и тд Все вокруг ДОЛЖНЫ. А сами граждане не должны? Появились в сети сообщения о том, что видели парня который оставил портфель и вышел в другой вагон. Может фэйк а может нет. А если нет почему никто не обратил внимания остальных. Все может быть. Надо было так, а может эдак.. Но поздно. После драки как известно...

ПЫ.СЫ. А Макару все таки можно было отложить концерт, хотя бы из-за траура.

0  0
4.04.2017 11:00
,10:49

вот когда достигнет твой мозг уровня Макара,тогда и будешь решать отметить или нет.

0  0
4.04.2017 11:03
обезъяна

траур только с сегодняшнего дня песни макаревича это не тридцать три прихлопа и не дискач 90х память почтили, чего надо?

хотя макар мне неприятен

0  0
4.04.2017 11:04
- гость -

4.04.2017 11:00 ,10:49

А что Макарка семи пядей во лбу? Где его научные работы признанные научным сообществом всего мира?

0  0
4.04.2017 11:05
- гость -

0  0
4.04.2017 11:06
- гость -

Вырвать из контекста, слегка переставить слова в заголовке что бы все звучало именно как "у вас горе а мне плевать" как раз таки дело для тухлого журналюги. Как справедливо заметили другие, что то не было списка отменивших концерты, матчи, ИТП. Просто Макар опять под раздачу.

0  0
4.04.2017 11:08
- гость -

При чем тут взрывы и Макаревич? Сколько других артистов, музыкантов и миллионов граждан не стали отменять своих дел..

0  0
4.04.2017 11:09
- гость -

Вот что на самом деле сказал Макаревич: «Я не думаю, что будет отмена. Сегодня же не день траура» выдернуто из контекста и перекаверкано...

0  0
4.04.2017 11:12
- гость -

Вчера в Санкт-Петербурге было еще 10 концертов помимо Макаревича, и никто не отменил мероприятия?

0  0
4.04.2017 11:15
- гость -

А почему на федеральных каналах вчера не отменили развлекательные передачи, сериалы (ТНТ, Пятница и прочие)?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11:13
Младенец с генами трех родителей появился на свет в США 0
11:10
Заседание правительства Алтайского края началось с минуты молчания 0
11:01
Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Что на самом деле известно о трагедии? 1
10:50
Плюшевые солнце и щенок станут новыми талисманами экспедиции к МКС 0
10:41
Мэрия окажет помощь барнаульцам, пострадавшим при взрыве в питерском метро 0
10:35
Почему хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду и кто там будет играть? 0
10:26
Крысам тоже снятся сны: 13 фактов об удивительных грызунах 2
10:14
Радикалы в Одессе блокируют здания российских банков 1
10:02
11-летний ребенок пропал в Барнауле 2
09:53
Молодую мать в Бийске будут судить за гибель ребенка от ожогов в ванной 0
09:36
МВФ выделит Украине кредит в 1 млрд долларов 6
09:26
Список раненых в результате взрыва в петербургском метро 0
09:18
Андрея Макаревича раскритиковали за проведение концерта в Петербурге 40
09:02
Барнаульская школьница пострадала при взрыве в питерском метро – СМИ 6
08:57
Моргулис: похороны Евгения Евтушенко состоятся 11 апреля 2
08:39
Злоумышленники в Астрахани убили двух сотрудников ДПС, оформлявших ДТП 4
08:21
Новая губернаторская программа "85х85" стартует в Алтайском крае в 2018 г. 17
08:16
Котельная загорелась в Алтайском крае в ночь на 4 апреля 0
07:45
Что известно о взрыве в метро и кто стал основным подозреваемым? 94
07:34
Капремонт тепловых сетей Барнаула обойдется в 80 миллионов рублей 5
07:03
Таунхаус с биокамином и теплыми полами продают в Барнауле за 20 млн рублей 7
06:32
Сотня самых дорогих квартир Москвы стоит почти 68 миллиардов рублей 1
06:01
Снег и шквалистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 4 апреля 0
00:02
Вышел новый трейлер "Мумии" с Томом Крузом в главной роли 1
23:45
Жители Петербурга несут цветы к месту взрыва 0
23:11
Барнаулец похитил таксу на глазах у ее владельца - МВД 3
22:31
Самые известные теракты, совершенные в метро 1
22:21
Матвиенко глубоко потрясла трагедия в петербургском метро 1
22:12
Какие рассматриваются версии взрыва в метро Санкт-Петербурга? 0
22:02
Куда звонить, чтобы узнать о судьбе пострадавших в Санкт-Петербурге? 0
21:59
Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Инфографика 0
21:53
Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге
Что происходит рядом с петербуржским метро после взрыва
21:51
Видеокамеры запечатлели вероятного организатора взрыва в Петербурге 0
21:51
Комментарий следователя с места взрыва в Санкт-Петербурге. Видео 0
21:32
Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Хроника ЧП 0
21:19
"Я в это время была в метро": жители Питера о том, что происходит в городе 0
21:13
Губернатор Петербурга подтвердил гибель десяти человек при взрыве в метро 0
21:09
Дмитрий Медведев выразил соболезнования жертвам теракта в Петербурге 0
20:45
Санкт-Петербург после взрывов в метро. Прямая трансляция с улиц города 0
20:45
Все, что на данный момент известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга 0
20:37
Что происходит в Санкт-Петербурге после взрывов в метро? Видео 0
20:31
Следственный комитет России возбудил дело после теракта в Петербурге 0
20:21
Владимир Путин назвал три возможные причины взрывов в метро в Петербурге 0
20:14
Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрывах в метро 1
19:42
Первые кадры с места взрывов в метро Санкт-Петербурга. Обзор соцсетей 0
19:42
Коротко о главном: освобождение Оби ото льда и паводок
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 апреля
19:19
Взрыв прогремел на станции метро в Санкт-Петербурге – СМИ 2
19:08
Где Владимир Путин еще не бывал и что ест на завтрак? Блиц-опрос президента 1
18:57
Премьер-министр Татарстана ушел в отставку 0
18:42
Девушка отсудила у больницы Новосибирска 45 тысяч за потерю девственности 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.