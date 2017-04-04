Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Более 50 человек остаются в больницах Санкт-Петербурга после взрыва, произошедшего накануне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".
Напомним, что жертвами теракта стали 11 человек. На сайте ГУ МЧС по Северной столице опубликован список раненых, в котором имеются данные о 51 пострадавшем.
Публикуем данный список:
Мариинская больница, Литейный проспект, 56
- Быстрова Марина Евгеньевна — 1967 г.р.
- Хасиев Виталий Вилич — 1964 г.р.
- Митрофанова Наталия Владимировна — 1960 г.р.
- Николаев Николай Алексеевич — 1971 г.р.
- Станиславюк Дмитрий Дмитриевич — 1996 г.р.
- Глазков Дмитрий Михайлович — 1998 г.р.
- Тихомиров Владимир Владиленович — 1955 г.р.
- Медянцева Елена Владимировна — 1988 г.р.
- Кириллова Наталия Викторовна — 1953 г.р.
- Еникеев Артур Ринатович — 1996 г.р.
- Калинина Надежда Викторовна — 1968 г.р.
- Калинин Сергей Владимирович — 1971 г.р.
НИИ им. И.И. Джанелидзе, улица Будапештская, 3
- Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович — 1973 г.р.
- Велиев Заур Мушвих Оглы — 1989 г.р.
- Бугрова Ирина Леонидовна — 1971 г.р.
- Петрухина Светлана Николаевна — 1955 г.р.
- Малыха Нина Ивановна — 1953 г.р.
- Бугрова Анастасия Витальевна — 1998 г.р.
- Слесаренко Анжелика Геннадьевна — 1976 г.р.
- Куварин Константин Дмитриевич — 1996 г.р.
- Захарченко Владимир Константинович — 1997 г.р.
- Семенов Максим Сергеевич — 1997 г.р.
- Власов Александр Валерьевич — 1999 г.р.
- Баранцевич Игорь Алексеевич — 1996 г.р.
- Турсунов Умар Ильханович — 1997 г.р.
- Стужина Анна Сергеевна — 1995 г.р.
- Карпакова Людмила Борисовна — 1986 г.р.
- Неизвестная — примерно 1947 г.р.
- Неизвестная — примерно 1982 г.р.
- Неизвестная — примерно 1993 г.р.
- Неизвестная — примерно 1997 г.р.
ВМА им. С.М. Кирова, улица Лебедева, 6
- Смирнова Татьяна Сергеевна — 1996 г.р.
- Соседова Надежда Максимовна — 1963 г.р.
- Володько Михаил Валентинович — 1982 г.р.
- Бахлыкова Евгения Андреевна — 1995 г.р.
- Зонов Михаил Григорьевич — 1959 г.р.
- Постнов Сергей Александрович — 1977 г.р.
- Мелибоев Нуридин — 1993 г.р.
- Ульянов Дмитрий Сергеевич — 1982 г.р.
- Абламская Анна Николаевна — 1998 г.р.
Городская больница № 26, улица Костюшко, 2
- Шабалин Юрий Аркадьнвич — 1954 г.р.
- Чмыкало Тереза Владимировна — 1998 г.р.
- Шушкевич Юрий Казимирович — 1963 г.р.
- Головкова Светлана Борисовна — 1972 г.р.
- Тарасенков Руслан Игоревич — 1993 г.р.
- Вепренцев Михаил Алексеевич — 1969 г.р.
- Колодкин Константин Евгеньвеич — 1976 г.р.
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова, проспект Культуры, 4
- Гаюн Лев Дмитриевич — 1998 г.р.
- СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница", улица Вавиловых, 14
- Петров Константин Александрович — 1984 г.р.
- Гасанова Виктория Владимировна — 1999 г.р.
ДГБ им. К.А. Раухфуса, Суворовский проспект, 4
- Зяблицкая Александра Андреевна — 2001 г.р.
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