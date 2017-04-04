Фото: pixabay.com
Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил информацию, ранее распространенную Петром Порошенко, о выделении кредита для Украины. Об этом сообщает Regnum.ru.
Специалисты ведомства утверждают, что сейчас экономика Украины демонстрирует "желанные признаки восстановления".
В МВФ отмечают, что Украине дадут кредит в 734,05 миллиона SDR. Эта сумма эквивалентна одному миллиарду долларов.
Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал о том, что страна получит один миллиард долларов в качестве кредита.
Комментарии
А процентов сколь?
этот миллиард уже официально заявили уйдет на погашения предыдущих займов
Те как в анекдоте Занял рубль, стал должен два, тут же рубль отдал и рупь должен DDDD
Приверженность западным ценностям украина уже который год демонстрирует.Сейчас в её экономике замельтешили желанные признаки восстановления.
4.04.2017 10:59 - гость -
Взять кредит, чтобы погасить кредит, это улучшение?
Про улучшение речь пока не идёт.Речь идёт о появлении мельтешения желанных признаков.