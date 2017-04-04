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Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил информацию, ранее распространенную Петром Порошенко, о выделении кредита для Украины. Об этом сообщает Regnum.ru.

Специалисты ведомства утверждают, что сейчас экономика Украины демонстрирует "желанные признаки восстановления".

В МВФ отмечают, что Украине дадут кредит в 734,05 миллиона SDR. Эта сумма эквивалентна одному миллиарду долларов.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал о том, что страна получит один миллиард долларов в качестве кредита.