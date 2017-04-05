"Уральские авиалинии" дарят скидку до 10% на полеты из Барнаула в Москву и обратно своим постоянным клиентам. Специальная цена доступна только для авторизовавшихся участников программы лояльности "Крылья". Соверш­ить полет в рамках акции можно до 20 мая 2017 года, а купить билет возможно до 17 апреля.

Новые клиенты программы "Крылья" дополнительно к скидке получат на счет 500 бонусов, которые можно сразу потратить при оформлении билета на сайте авиакомпании.

Помимо регулярных акций на полеты в рамках программы "Крылья" доступны специальные предложения от партнеров программы (отели, аренда авто, такси и прочее), а также дополнительные услуги авиакомпании, за которые также начисляются бонусы.

Участники программы расплачиваются бонусами сразу, теперь не нужно ничего копить. Один бонус "Крылья" равен 1 рублю РФ, включая группу тарифов "Промо".

Для того, чтобы присоединиться к программе, нужно зарегистриро­ваться на сайте­ авиакомпании.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 39 авиалайнеров (21 А320, 11 А321 и 7 А319).

Адрес: 620025, Россия, Екатеринбург, переулок Утренний, 1г

Тел: (343) 272-60-80 (81), факс: (343) 272-60-00

e-mail: pr@uralairlines.ru

Сайт: www.uralairlines.com