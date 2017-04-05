Среда, 5 Апрель, 08:38

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,56
€ 60,24
Brent
$ 51,5
-3°
Обь
100см +28

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Взрыв в метро Санкт-ПетербургаВеликий пост – 2017Паводок на Алтае – 2017
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Новости

"Уральские авиалинии" предлагают скидку на полеты в Москву

, ИА "Амител"
Авиакомпания поощряет своих постоянных пассажиров и дарит скидку до 10% на полеты в Москву и обратно

"Уральские авиалинии" дарят скидку до 10% на полеты из Барнаула в Москву и обратно своим постоянным клиентам. Специальная цена доступна только для авторизовавшихся участников программы лояльности "Крылья". Соверш­ить полет в рамках акции можно до 20 мая 2017 года, а  купить билет возможно до 17 апреля.

Новые клиенты программы "Крылья" дополнительно к скидке получат на счет 500 бонусов, которые можно сразу потратить при оформлении билета на сайте авиакомпании.

Помимо регулярных акций на полеты в рамках программы "Крылья" доступны специальные предложения от партнеров программы (отели, аренда авто, такси и прочее), а также дополнительные услуги авиакомпании, за которые также начисляются бонусы. 

Участники программы расплачиваются бонусами сразу, теперь не нужно ничего копить. Один бонус "Крылья" равен 1 рублю РФ, включая группу тарифов "Промо".

Для того, чтобы присоединиться к программе, нужно зарегистриро­ваться на сайте­ авиакомпании.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 39 авиалайнеров (21 А320, 11 А321 и 7 А319).

Адрес: 620025, Россия, Екатеринбург, переулок Утренний, 1г
Тел: (343) 272-60-80 (81), факс: (343) 272-60-00
e-mail: pr@uralairlines.ru
Сайт: www.uralairlines.com

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:32
Представитель ИГ назвал Дональда Трампа идиотом 0
08:16
Девять пожарных тушили полыхающий частный дом в Камне-на-Оби 0
08:00
"Уральские авиалинии" предлагают скидку на полеты в Москву 0
08:00
Какой отель выбрать для отдыха в Турции? 0
08:00
Тренинг "Бизнес-профайлинг" пройдет в Барнауле 0
07:34
Боль и страдания автолюбителей: фотовояж по весенним дорогам Барнаула 7
07:03
Сбрасываем вес: почему для большегрузов закрыли дороги в Алтайском крае? 3
07:03
О чем фильм "Время первых", из-за которого хотели перенести премьеру "Форсажа 8"? 0
06:32
Дом с сортовыми розами на участке продают в Барнауле за 7,3 млн руб. Фото 4
06:01
Что делают власти Алтайского края для развития здравоохранения? 4
05:23
Суд признал фельдшера виновной в гибели детей на Сямозере 0
05:04
Снег, сильный ветер и гололед обещают в Алтайском крае 5 апреля 0
02:02
Фильм Василия Шукшина "Печки-лавочки" покажут в Барнауле на большом экране 3
01:04
ГИБДД 5 апреля проверит, как барнаульцы перевозят детей 0
23:59
Эйфелева башня погасит огни в честь погибших во время теракта в Петербурге 0
23:03
Бранденбургские ворота в Берлине не подсветят в цвета российского флага 0
22:03
Лавров рассказал Тиллерсону о запрете танцев с мальчиками 0
21:17
Какие новые штрафы для водителей появились в России? 1
21:17
Медведев объяснил расследования Навального "шкурными интересами" 15
20:27
Зимняя пурга окутала Барнаул вечером 4 апреля. Фото 0
20:01
В Киргизии допросили родителей подозреваемого в теракте в Петербурге 0
19:50
Археологи нашли клад в Москве с монетами времен Екатерины II 0
19:27
Первый случай укуса клеща зафиксирован в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: новые жертвы взрыва в питерском метро и судьба Савинцева
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 апреля
18:50
Киев обвинил организаторов "Евровидения" во вмешательстве в дела Украины 0
18:36
Участок трассы Р-256 перекрыт в Алтайском крае из-за военных учений 2
18:24
Воспитанник алтайского хоккея дебютировал в НХЛ за команду "Детройт" 0
18:02
Пассажир самолета Москва – Калининград обещал взорвать лайнер 0
17:51
Путин уволил подозреваемого во взяточничестве главу Удмуртии 0
17:34
Прокуратура решила обжаловать приговор Игорю Савинцеву 3
17:28
Алтайские власти отчитались о полной готовности к посевной кампании 1
17:13
Спустя сутки после взрыва: фото и видео из питерской подземки 3
17:05
Первую зарплату Дональд Трамп отдал в пользу Национальной парковой службы 3
16:52
Губернатор поможет жительнице Барнаула, пострадавшей при взрыве в Питере 5
16:43
Жителя Алтайского края будут судить за гибель его жены в смертельном ДТП 0
16:40
Станция "Сенная площадь" в Петербурге закрыта из-за звонка о минировании 0
16:35
Путин разрешил россиянам, попавшим под санкции, не платить налоги 55
16:25
СМИ: установлена личность смертника, совершившего теракт в Петербурге 11
16:14
Президенту доложено: в Кремле прокомментировали задержание главы Удмуртии 4
16:04
Похолодание замедлило вскрытие рек в Алтайском крае 1
15:49
Упавшее дерево в Воронеже убило 13-летнюю девочку 0
15:37
Количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга возросло до 14 человек 0
15:24
Как подготовить автомобиль к весне и лету самостоятельно? 8
15:23
"Лиза Алерт" ищет добровольцев на поиски ребенка в Барнауле 1
15:15
Барнаульцев 8 апреля ждут на продовольственных ярмарках в пяти районах 1
15:03
Скончался гендиректор "Алтайского бройлера" Николай Байдиков 3
14:50
Ураган надвигается: водители сообщают о метели на алтайских трассах. Фото 2
14:37
"Меня бил озноб": жительница Петербурга вышла из метро за минуту до взрыва 8
14:33
Процедуру выборов нового ректора запустили в алтайском политехе 0
14:22
Метро заработало в Санкт-Петербурге после теракта 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.