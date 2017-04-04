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Украинские радикалы заблокировали входы в отделения российских банков, расположенных в Одессе. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", пишет "ФАН".

Среди подозреваемых – 25 человек, они считают себя "представителями автомайдана Одессы". Злоумышленники обливали краской, обклеивали листовками и блокировали входы пенобетонными блоками.

По Одессе обвиняемые ездили сразу на нескольких машинах со звуковой аппаратурой. Как пишут другие СМИ, речь идет об отделениях Сбербанка и Альфа-банка.