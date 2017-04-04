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Жительницу Бийска ждет суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности полуторагодовалому сыну, который погиб от ожогов, полученных в горячей ванной.

Согласно данным краевого управления Следственного комитета, 16 января этого года в одном из многоэтажных домов наукограда обвиняемая на некоторое время вышла из квартиры, оставив своего полуторагодовалого ребенка в ванной без присмотра.

Ребенок получил от воздействия воды высокой температуры термические ожоги тела. Малыш был госпитализирован, но в тот же день скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении матери ребенка направлено в суд.