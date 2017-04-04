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Поиски пропавшего 11-летнего ребенка ведут правоохранительные органы и волонтеры в Барнауле.

Как сообщили в краевом управлении СКР, местонахождение Дмитрия Попова неизвестно со 2 апреля. Мальчик в дневное время ушел из дома. По данному факту проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, мальчик неоднократно уходил из дома, склонен к бродяжничеству", – добавляют в СКР.

Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет в сине-белую шапку, бело-желто-голубую куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.

Граждан, располагающих информацией о ребенке, просят обращаться по телефонам: 8 (385-2) 29-80-28, 29-80-02, 123 или 102.