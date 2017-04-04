Фото: runews24.ru



На этот раз талисманами экспедиции к МКС станут игрушечные солнце и щенок космонавта Федора Юрчихина. Если солнце в космос отправится впервые, то маленькая собачка полетит уже в пятый раз, сообщает портал runews24.ru.

Космонавты говорят, что щенок хорошо ведет себя в полетах. Он погружается под воду, лазит в горы и летает в космос.

В состав экспедиции вошли астронавт NASA Джек Фишер и космонавт "Роскосмоса" Федор Юрчихин. Экипаж дублируют астронавт NASA Рэндолф Брезник и космонавт Сергей Рязанский. Полет будет длиться 136 суток.

Международная космическая станция – пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: США, Россия, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.