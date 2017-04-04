Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Власти Барнаула готовы оказать помощь жительнице краевой столицы и ее внучке, которые пострадали при взрыве в петербургском метро, сообщает пресс-центр мэрии.

В администрации уточняют, что в результате ЧП 3 апреля в питерской подземке пострадала Вера Александровна Зяблицкая и ее 15-летняя внучка Саша, которые приехали в Северную столицу из Барнаула.

"Мы сразу же нашли контакты пострадавших, связались с Верой Александровной. Спросили, какая помощь им необходима – готовы ее оказать", – отметил глава городской администрации Сергей Дугин.

Читайте также: Фоторепортаж с места взрыва в Санкт-Петербурге

Напомним, что в результате взрыва, произошедшего накануне на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2", погибли 11 человек. Еще более 50 граждан получили ранения и были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".