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Младенец с генами трех родителей появился на свет в США

, ИА "Амител"
Таким образом, врачам удалось избежать наследственной болезни от матери ребенка

Фото: pixabay.com

Младенец, который получил гены от трех родителей, появился на свет в Америке. Ребенок избежал наследственной болезни своей матери, пишет портал dni24.com.

Как сообщается, в данном случае ДНК яйцеклетки одной женщины помещается в яйцеклетку другой, а затем следует оплодотворение. Так как оплодотворённая яйцеклетка включает в себя митохондриальную ДНК ещё одного человека, ребёнок рождается с генетической информацией, унаследованной от трёх человек.

Издание пишет, что до этого мать ребенка уже несколько раз рожала, но все дети унаследовали ее болезнь, от которой умерли.  Сейчас малышу, рожденному от трех родителей, исполнилось семь месяцев.  Пока врачи не нашли у него симптомов заболевания от матери. Не исключено, что болезнь может проявить себя несколько позже. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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