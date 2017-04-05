Интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что многие уже не представляют себе, как раньше люди обходились без электронной почты, программ быстрого обмена сообщениями, сайтов и прочего. Сегодня мы можем увидеть человека, живущего на другом конце страны, заказать продукты в магазине, не выходя из дома. В связи с этим все большую популярность стали набирать интернет-аукционы, на которых можно не только купить нужный товар, но и сэкономить.

Интернет-аукцион – это новый формат торговли товарами и услугами. В отличие от обычных аукционов, интернет-торги проводятся дистанционно, а значит, ставки можно делать в любом удобном месте через сайт или программу. Интернет-площадки предлагают лоты по минимальной цене, а участники торгов постепенно повышают ставки. Как правило, финальная цена на аукционе остается значительно ниже среднерыночной в магазинах. Всем уже известны такие мировые площадки, как eBay или Amazon. Недавно у пользователей соцсетей появилась возможность стать участником интернет-аукциона без специальной регистрации и дополнительных программ.

Компания "ДНС Алтай" представила свой интернет-аукцион. Более 31 тысячи подписчиков группы "ВКонтакте" в феврале этого года смогли стать участниками и свидетелями первого аукциона от ДНС.

Например, 16 марта на торги был выставлен смартфон Highscreen Power Ice Evo с пятидюймовым экраном и памятью 16 ГБ. Розничная цена телефона составляет 9 999 рублей, а победитель на аукционе заплатил за него 6500 рублей, экономия составила целых 3500 рублей.

По правилам "ДНС Алтай" поучаствовать в аукционе могут те, кто вступит в группу "ВКонтакте" и сделает репост соответствующей записи.

Начальная цена лота – 50 рублей. Аукцион считается завершенным по истечении 48 часов после последней ставки.

К участию допускаются жители Республики Алтай, Алтайского края.

От сотрудников DNS ставки не принимаются. *