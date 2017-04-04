Заседание правительства Алтайского края началось с минуты молчания

Фото Александра Черданцева/ ИА "Амител"

Заседание правительства Алтайского края утром 4 апреля началось с минуты молчания в честь погибших в метро Санкт-Петербурга. Присутствующие почтили память жертв трагедии, сообщает корреспондент ИА "Амител" с места события.

Губернатор Александр Карлин сообщил собравшимся, что в числе пострадавших в ходе теракта оказались две жительницы Алтайского края. Это женщина 1958 года рождения и девочка 2001 года рождения. Обе госпитализированы с травмами в больницы Санкт-Петербурга.

Александр Карлин поручил заместителю председателя правительства Алтайского края Надежде Капуре и уполномоченному при губернаторе по правам ребенка Ольге Казанцевой держать ситуацию на контроле. И если семье понадобится помощь, то незамедлительно ее оказать. Также, по словам главы региона, сейчас с близкими пострадавших, которые остались в Алтайском крае, работают психологи регионального управления МЧС.

Александр Карлин пожелал скорейшего выздоровления землячкам.

Власти Барнаула также заявили о готовности оказать помощь жительницам города, пострадавшим при взрыве в петербургском метро. Напомним, в результате взрыва, который произошел днем 3 апреля между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2", погибли 11 человек. Более 50 граждан получили ранения и были госпитализированы. В результате ЧП в Петербурге пострадали две жительницы Барнаула – Вера Александровна Зяблицкая и ее 15-летняя внучка Саша.