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Фантастический боевик "Призрак в доспехах", который вышел на экраны 16 марта, провалился в американском прокате. Об этом пишет портал "Российский Диалог".

Картина заработала только 19 миллионов долларов, в то время как на ее съемки было потрачено 110 миллионов долларов.

Создатели надеются, что боевик соберет больше денег в мировом прокате. Особая надежда возложена на Японию, где премьера еще не прошла. Но создатели уже не ждут больших сборов, они признают, что фильм стартовал в прокате провально.

Как ранее сообщало ИА" Амител", премьера фильма во многих странах стартовала в марте. Отметим, что у картины очень много поклонников. Дело в том, что "Призрак в доспехах" — культовый комикс-манга Масамунэ Сиро, появившийся в 1991 году. По его мотивам в Японии было снято несколько фильмов и сериалов.