Фото: molmotor.ru

Смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина 1983 года рождения, произошло накануне в Краснощековском районе Алтайского края.

По данным ГУ МВД по региону, авария с опрокидыванием автомобиля случилась в 15:40 на пятом километре автодороги "Карпово Первое – Карпово Второе – а/д К-19".

Согласно имеющейся информации, водитель 1985 года рождения, управляя машиной Toyota Avensis, не справился с управлением и допустил съезд с мостового перехода через реку Березовку. После этого автомобиль опрокинулся влево по ходу движения.

В итоге до приезда медиков погибла пассажирка 1983 года рождения. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.