Фото: udmpravda.ru

Девочка и двое взрослых пострадали в результате опрокидывания автомобиля в ночь на 4 апреля в Косихинском районе Алтайского края.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась в 02:55 на 259-м километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Toyota Platz, нарушил расположение транспортного средства и выехал на обочину.

Не справившись с управлением, мужчина допустил съезд машины с дороги. В результате иномарка перевернулась.

Водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован. Также пострадала женщина-пассажир 1978 года рождения, которая была госпитализирована. Кроме того, в результате аварии телесные повреждения получила девочка 2005 года рождения. Ей также оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП проводится проверка.