Фото: siberian.mchs.ru

Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России прибыла в Алтайский край для участия в ликвидации последствий надвигающегося паводка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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В регион прибыли 60 спасателей на 23 единицах высокопроходимой специальной техники, оснащенной спасательным и инженерным оборудованием, шестью плавсредствами. Специалисты приехали из рабочего поселка Коченево Новосибирской области.

Предполагается, что прибывшее подкрепление будет выполнять работу по инженерному обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в Тальменском, Краснощековском и Быстроистокском районах.

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , в этом году сложнейший паводок ожидается в девяти сибирских регионах, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай. По прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173.