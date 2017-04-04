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Президент США Дональд Трамп поговорил с российским лидером Владимиром Путиным после взрыва в петербургском метро и выразил поддержку народу РФ.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома, Трамп выразил соболезнования близким погибших в результате взрыва и "предложил полную поддержку правительства США в ответ на атаку".

"Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден", – говорится в официальном сообщении.

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Напомним, что взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля около 14:30 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".

Жертвами теракта стали 11 человек. Более 50 человек пострадали и были госпитализированы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте.



