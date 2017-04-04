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Синоптики в Алтайском крае прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с вечером 4 апреля и в ночь на среду, 5 апреля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, также возможны осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололёдные явления.

Днем во вторник, 4 апреля, температура воздуха в Алтайском крае составит -1...+4 градуса. В ночь на среду в регионе похолодает до -5...-10 градусов, в западных районах до -15. Днем 5 апреля в Алтайском крае температура воздуха поднимется до -4...+1 градуса.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю советуют при усилении ветра предпринять следующие меры предосторожности: убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении; убрать машины от деревьев, балконов; на улице подальше обходить здания, строения и старые деревья.

Также предпринять меры предосторожности просят и в ГИБДД по Алтайскому краю. В ведомстве советуют водителям быть предельно внимательными, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости. Особое внимание следует уделить при проезде перекрестков и мостов, остановок общественного транспорта и дворовых территорий.

Пешеходам также рекомендуют быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Во время гололеда машинам гораздо труднее остановиться.