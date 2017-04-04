Пришла весна, а вместе с ней и время подумать о своей фигуре. Не спешите садиться на диету, попробуйте просто начать питаться правильно. Как минимум откажитесь от вредного фастфуда, а если есть такая возможность, приносите на работу еду, приготовленную дома. Она гораздо полезнее той, которую подают в большинстве кафе и закусочных. Чтобы совместить приятное с полезным, на Кухне.Amic.ru мы собрали несколько рецептов полезных обедов, которые удобно брать с собой в офис.

Пенне-салат в банке

Что потребуется?

Пенне — 80 г

Соус песто — 1 ст. л.

Салями — 6 кусочков,

Вяленые томаты — 8 кусочков,

Оливки черные — по вкусу,

Фета — 80 г

Базилик — для подачи.

Как готовить?