Пришла весна, а вместе с ней и время подумать о своей фигуре. Не спешите садиться на диету, попробуйте просто начать питаться правильно. Как минимум откажитесь от вредного фастфуда, а если есть такая возможность, приносите на работу еду, приготовленную дома. Она гораздо полезнее той, которую подают в большинстве кафе и закусочных. Чтобы совместить приятное с полезным, на Кухне.Amic.ru мы собрали несколько рецептов полезных обедов, которые удобно брать с собой в офис.
Пенне-салат в банке
Что потребуется?
- Пенне — 80 г
- Соус песто — 1 ст. л.
- Салями — 6 кусочков,
- Вяленые томаты — 8 кусочков,
- Оливки черные — по вкусу,
- Фета — 80 г
- Базилик — для подачи.
Как готовить?
Пенне отварить, промыть холодной водой и смешать с 1 ст. л. соуса песто. Выложить в порционную баночку, сверху посыпать кусочками салями, вялеными томатами, оливками и фетой. Украсить веточкой базилика.
Буррито с курицей и рисом
Что потребуется?
- Грудка куриная — 1 шт.
- Рис — 1 пакет
- Консервированные резаные или свежие помидоры — 200 г
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Тортилья или лаваш — 3 шт.
- Перец — по вкусу
- Гвоздика молотая — щепотка
- Орегано сушеный — 1 ч. л.
Как готовить?
Рис и грудку отварить. Для соуса нарезать лук, поджарить его на растительном масле, добавить гвоздику, орегано и томаты. Влить соевый соус, закрыть крышкой и потушить на слабом огне. Грудку разделить на волокна и добавить к соусу. После смешать с рисом, тертым сыром и сметаной, посолить, поперчить, выложить на лепешку и завернуть.
Творожная запеканка
Что потребуется?
- Творог — 0,5 кг
- Яйца — 1-2 шт.
- Мука или манка — 2 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Ванилин, курага, изюм — по вкусу
- Панировочные сухари — 1 ст. л.
- Сливочное масло
Как готовить?
Яйца взбить, добавить сахар, ввести творог и муку. Всыпать изюм и ванилин. Все перемешать. Посуду для запекания смазать маслом, дно засыпать сухарями, на которые после нужно выложить смесь, разровнять. Сбрызнуть растопленным сливочным маслом и поставить в разогретую духовку на 25-30 минут.
Овощная запеканка
Что потребуется?
- Замороженная овощная смесь - 750-800 г
- Морковь — 1 шт.
- Бекон — 8 полосок вареного
- Пармезан — 125 г
- Нежирная сметана - 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Панировочные сухари — 2 ст. л.
- Кедровые орешки — 2 ст. л.
- Сушеная петрушка — 1 ст. л.
- Сушеный орегано или базилик — 1 ст. л.
- Порошок карри — 0,25 ч. л.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Свежемолотый черный перец
- Соль
Как готовить?
Смазать форму для запекания сливочным маслом и нагреть духовку до 220 градусов. Овощи отварить, бекон нарезать тонкими ломтиками и обжарить на сухой сковороде. Отложить 2 ст. л. тертого пармезана для посыпки, оставшийся сыр смешать со сметаной. Разбить в получившуюся смесь яйца, добавить петрушку, орегано, порошок карри и перемешать. Посолить и поперчить. Овощи соединить с беконом и соусом. Выложить в форму для запекания, присыпать кедровыми орешками и панировочными сухарями и сыром. Поставить в духовку на 15-20 минут.
Комментарии
все вкусно, но таки названия в первом рецепте незнакомые, пока посмотришь, что это...
Ни фига я не зарабатываю себе на обед судя по картинкам - это раз. Итальянцы будут считать вас умалишенным, если увидят, что вы промываете макароны водой - это два. Куда ехать за пармезаном? - это три
хавать в офисе моветон. потом воняет полдня
А что такое "пенне"?