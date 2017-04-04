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Только полезное и натуральное: готовим диетические блюда для офисного обеда

, ИА "Амител"
Время подумать о фигуре: подборка простых рецептов для обеда на работе

Фото: vampirs-love.ru

Пришла весна, а вместе с ней и время подумать о своей фигуре. Не спешите садиться на диету, попробуйте просто начать питаться правильно. Как минимум откажитесь от вредного фастфуда, а если есть такая возможность, приносите на работу еду, приготовленную дома. Она гораздо полезнее той, которую подают в большинстве кафе и закусочных. Чтобы совместить приятное с полезным, на Кухне.Amic.ru мы собрали несколько рецептов полезных обедов, которые удобно брать с собой в офис.

Пенне-салат в банке

Что потребуется?

  • Пенне — 80 г
  • Соус песто — 1 ст. л.
  • Салями — 6 кусочков,
  • Вяленые томаты — 8 кусочков,
  • Оливки черные — по вкусу,
  • Фета — 80 г
  • Базилик — для подачи.

Как готовить?

Пенне отварить, промыть холодной водой и смешать с 1 ст. л. соуса песто. Выложить в порционную баночку, сверху посыпать кусочками салями, вялеными томатами, оливками и фетой. Украсить веточкой базилика.

Буррито с курицей и рисом

Что потребуется?

  • Грудка куриная — 1 шт.
  • Рис — 1 пакет
  • Консервированные резаные или свежие помидоры — 200 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Тортилья или лаваш — 3 шт.
  • Перец — по вкусу
  • Гвоздика молотая — щепотка
  • Орегано сушеный — 1 ч. л.

Как готовить?

Рис и грудку отварить. Для соуса нарезать лук, поджарить его на растительном масле, добавить гвоздику, орегано и томаты. Влить соевый соус, закрыть крышкой и потушить на слабом огне. Грудку разделить на волокна и добавить к соусу. После смешать с рисом, тертым сыром и сметаной, посолить, поперчить, выложить на лепешку и завернуть.

Творожная запеканка

Что потребуется?

  • Творог — 0,5 кг
  • Яйца — 1-2 шт.
  • Мука или манка — 2 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Ванилин, курага, изюм — по вкусу
  • Панировочные сухари — 1 ст. л.
  • Сливочное масло

Как готовить?

Яйца взбить, добавить сахар, ввести творог и муку. Всыпать изюм и ванилин. Все перемешать. Посуду для запекания смазать маслом, дно засыпать сухарями, на которые после нужно выложить смесь, разровнять. Сбрызнуть растопленным сливочным маслом и поставить в разогретую духовку на 25-30 минут.

Овощная запеканка

Что потребуется?

  • Замороженная овощная смесь - 750-800 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Бекон — 8 полосок вареного
  • Пармезан — 125 г
  • Нежирная сметана - 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 2 ст. л.
  • Кедровые орешки — 2 ст. л.
  • Сушеная петрушка — 1 ст. л.
  • Сушеный орегано или базилик — 1 ст. л.
  • Порошок карри — 0,25 ч. л.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Свежемолотый черный перец
  • Соль

Как готовить?

Смазать форму для запекания сливочным маслом и нагреть духовку до 220 градусов. Овощи отварить, бекон нарезать тонкими ломтиками и обжарить на сухой сковороде. Отложить 2 ст. л. тертого пармезана для посыпки, оставшийся сыр смешать со сметаной. Разбить в получившуюся смесь яйца, добавить петрушку, орегано, порошок карри и перемешать. Посолить и поперчить. Овощи соединить с беконом и соусом. Выложить в форму для запекания, присыпать кедровыми орешками и панировочными сухарями и сыром. Поставить в духовку на 15-20 минут.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.04.2017 13:40
Filin

все вкусно, но таки названия в первом рецепте незнакомые, пока посмотришь, что это...

0  0
4.04.2017 13:40
Ая

Ни фига я не зарабатываю себе на обед судя по картинкам - это раз. Итальянцы будут считать вас умалишенным, если увидят, что вы промываете макароны водой - это два. Куда ехать за пармезаном? - это три

0  0
4.04.2017 13:58
- гость -

хавать в офисе моветон. потом воняет полдня

0  0
4.04.2017 14:26
- гость -

А что такое "пенне"?

0  0
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