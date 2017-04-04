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Сбербанк принял решение урегулировать вопрос с задолженностью по кредитам, которые имеют пострадавшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

"Сбербанк выражает искренние соболезнования всем семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрывов в метро Санкт-Петербурга. В Сбербанке принято решение взять на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам пострадавших в результате взрывов", – говорится в сообщении финансовой организации.

Обращаться по данному вопросу необходимо по следующему номеру телефона: 8-812-610-23-00.

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Напомним, взрыв в метро произошел 3 апреля около 14:30 между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте.

Жертвами взрыва стали 11 человек, еще более 50 человек пострадали.