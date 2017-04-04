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17-летний подросток, проживающий в американском городе Линденуорлд, признался в подготовке покушения на Папу Римского Франциска. Об этом пишет "Лента. ру" со ссылкой на информацию Минюста США.

Известно, что подросток собирался совершить нападение на священника в сентябре 2015 года. Тогда должен был состояться визит Папы Римского в город Филадельфия (штат Пенсильвания). Убийство подросток продумывал почти все лето.

В его планы входила покупка взрывчатого вещества. Он хотел сам приготовить бомбы и разместить их по всему городу. Также подросток хотел найти снайпера, чтобы тот убил Франциска на мессе. Но кандидат в киллеры оказался сотрудником ФБР, который работал под прикрытием.

Теперь юному американцу грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов.