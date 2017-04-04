Фото: pp-udmurt.ru

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева, сам чиновник задержан силовиками, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в отношении регионального руководителя возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Также источник издания указал на то, что Александр Соловьев отправлен в Москву, а в его доме проходят обыски.

Официальных комментариев относительно задержания главы республики пока нет.

Отметим, что регионом Соловьев руководит с сентября 2014 года. До этого он был сенатором и спикером представительного органа субъекта Федерации.