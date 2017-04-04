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Власти Алтайского края уверены, что цена на гречиху в России в ближайшие годы не вырастет, а ее дефицита на рынке не предвидится. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал журналистам на пресс-конференции министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

По его словам, в 2016 году российские аграрии намолотили миллион тонн на площади 1,2 миллиона гектаров, что достаточно для всего внутреннего рынка страны.

"Если посмотреть историю, то гречиха занимала площадь 1,3 миллиона гектаров, причем доля Алтайского края была 360 тысяч гектаров. Максимальная же потребность в продукте жителей страны – миллион гектаров. Сейчас ситуация изменилась. Гречиху засеивают на 1,150 миллиона гектаров, а доля Алтайского края возросла до 600 тысяч гектаров. Последние три-четыре года, когда цена сильно повышалась, все говорили, что это игра трейдеров. Однако дело было в том, что самые продуктивные регионы страны – Краснодар, Белгород, Ставрополь, Тамбов – стали отказываться от гречихи. Они пришли к выводу, что урожайность 13 центнеров с гектара очень нерентабельна, поэтому перешли на высокомаржинальную культуру, в частности на кукурузу и озимые культуры. Мы подхватили эту тему, но не могли сразу за год увеличить площади на 200 тысяч гектаров. Поэтому образовывался дефицит, вырос спрос на гречку. Цены подскочили сразу до 80 рублей за килограмм", – рассказал Александр Чеботаев.

Как отметил министр сельского хозяйства Алтайского края, в некоторых районах региона гречиха занимает до 75% всех площадей. Однако необходимо разбивать эти цифры по бийско-чумышской зоне.

"Не думаю, что в ближайшее время будут высокие ценники. Цена, конечно, зависит от урожайности, а она второй год высокая. Мне понравились слова директора ООО "АКХ Ануйское" Владимира Никифорова. Когда цена подскочила с 25 рублей до 70 за килограмм, он сказал мне: "Посеребрела гречиха", – добавил Чеботаев.

Кроме того, во время пресс-конференции с журналистами он сообщил, что в этом году не будет увеличения площадей подсолнечника, который занимает 15% в структуре посевных площадей. Это максимум, на который могут пойти алтайские аграрии, а рентабельность подсолнечника составляет 86%.

Александр Чеботаев отметил, что в 2017 году в Алтайском крае все сельскохозяйственные культуры планируют посеять на площади 5,4 млн гектаров. Посевы зерновых и зернобобовых составят 3,6 млн гектаров. Яровой сев предстоит провести на 4,7 млн гектаров. Хозяйства полностью обеспечены семенами, 94% из них – кондиционные. С начала года приобрели 38 тысяч тонн минеральных удобрений, что соответствует уровню 2016 года. Цены на минеральные удобрения сохраняются на уровне декабря 2016 года. Обеспеченность хозяйств края дизельным топливом и бензином превышает 70%. Готовность же техники к посевным работам, включая тракторный парк, составляет 90%.

