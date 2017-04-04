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Работа петербургского метрополитена восстановлена в полном объеме после теракта, произошедшего в понедельник, 3 апреля. Об этом сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Как сказано на сайте, работа метрополитена была возобновлена утром во вторник, 4 апреля. Сейчас движение осуществляется по всем линиям и станциям.

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Правительство Санкт-Петербурга также распорядилось продолжить в течение всего дня во вторник, 4 апреля, усиленные и измененные маршруты ​городского электротранспорта.

Напомним, 3 апреля 2017 года в 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 получили ранения.