Помимо сниженных цен, автомаркет "Гараж" дарит бесплатный шиномонтаж и годовую гарантию покупателям летних шин MICHELIN.

Специальная гарантия дает возможность отремонтировать или заменить повреждённую шину абсолютно бесплатно в течение 12 месяцев со дня покупки. Каждая шина может быть заменена по гарантийному случаю не более одного раза, количество ремонтов не ограничено.

Автомаркет "Гараж" — это огромный выбор шин и дисков известных мировых производителей, автомасел, аккумуляторов и запчастей. Современная сервисная зона и комплексные услуги позволяют оперативно и качественно обслуживать каждый автомобиль. Услуги автосервиса "Гараж" включают ремонт двигателей и КПП, замену масла, ремонт ходовой части, геометрию колес, шиномонтаж и правку дисков, автомойку.

Акция действует только два дня, количество подарков ограничено.

Подробную информацию вы можете получить, позвонив по телефону: +7 (3852) 555-146 или обратившись в автомаркет "Гараж".

г. Барнаул, ул. Балтийская, 77

тел. +7 (3852) 555-146, 8-800-505-5960

www.garagauto.ru