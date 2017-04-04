Фото: barnaul.org
Работы по берегоукреплению завершают специалисты в районе реконструированного моста на проспекте Ленина, сообщают в пресс-центре мэрии.
Так, к настоящему моменту строители забетонировали откос правого берега реки протяженностью 117 метров. Кроме того, аналогичные работы завершены по левому берегу.
В настоящее время рабочие укрепляют склоны там, где берег подвергается непосредственному воздействию воды.
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Весь этот комплекс работ призван защитить реконструированный мост от предстоящего паводка.
Комментарии
Вот старый мост много лет и без этого стоял.
14.33....С языка сорвал) Мост и до реконструкции никогда не заливался водой) К чему привязка к паводку???
потому что надо деньги освоить
выделенные на паводок
это что, его в прошлом году недоделанный сдали?
лучше бы набережную обустроили. А то даже ограждение спилили по берегам