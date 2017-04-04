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Работы по берегоукреплению завершают специалисты в районе реконструированного моста на проспекте Ленина, сообщают в пресс-центре мэрии.

Так, к настоящему моменту строители забетонировали откос правого берега реки протяженностью 117 метров. Кроме того, аналогичные работы завершены по левому берегу.

В настоящее время рабочие укрепляют склоны там, где берег подвергается непосредственному воздействию воды.

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Весь этот комплекс работ призван защитить реконструированный мост от предстоящего паводка.