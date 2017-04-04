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Следственный комитет официально подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева, уточнив, что он подозревается в особо крупном взяточничестве.
В данный момент чиновнику инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).
Согласно версии следствия, в период с 2014 по 2016 год глава Удмуртии получил взятки на сумму 139 миллионов рублей от представителей фирм, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки.
Кроме того, отдельным видом взятки называют долю участия главы региона в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.
"За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси", – уточняют в СКР.
В данный момент глава республики привезен в Москву для проведения следственных действий. В скором времени чиновнику предъявят первоначальное обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Отметим, что изначально в СМИ появились данные о том, что Соловьева подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Комментарии
Как же так получается, что не глава региона, то вор и коррупционнер. Их что кто-то отбирает специально
на старших по званию равняются..
чтут традиции отцов и дедов.
Просто СК начал работать, а не крышовать...
Ох до легитимного не доработались бы.
Ох до легитимного не доработались бы.
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Так у навального уже есть судимость за кировлес.
Прикольно он оппозиционером стал, когда на него уголовное дело завели за вымогательство взятки в 2008-ом. Но по просьбе никитоса-кировского закрыли.
4.04.2017 14:46 - гость - Просто СК начал работать, а не крышовать...
Просто скоро выборы...
Просто кому то не нравится, когда арестовывают коррупционеров.
Да все они такие,губеры))) Просто некоторые еще и о народе думают,чего не скажешь о нашем ,который только программы инициирует,да площадки разные заполняет...собой)))