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Следственный комитет официально подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева, уточнив, что он подозревается в особо крупном взяточничестве.

В данный момент чиновнику инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, в период с 2014 по 2016 год глава Удмуртии получил взятки на сумму 139 миллионов рублей от представителей фирм, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки.

Кроме того, отдельным видом взятки называют долю участия главы региона в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

"За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси", – уточняют в СКР.

В данный момент глава республики привезен в Москву для проведения следственных действий. В скором времени чиновнику предъявят первоначальное обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Отметим, что изначально в СМИ появились данные о том, что Соловьева подозревают в злоупотреблении полномочиями.