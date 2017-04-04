Фото: amic.ru
Продовольственные ярмарки пройдут в субботу, 8 апреля, в пяти районах краевой столицы. Продажа будет вестись в семи точках города, пишет официальный сайт администрации краевой столицы.
На ярмарке барнаульцы смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, растительное масло, яйца, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбу, кондитерские изделия, муку, сахар и многое другое.
Торговые точки будут работать четыре часа – с 10.00 до 14.00.
Железнодорожный район
проспект Ленина, 71;
проспект Красноармейский, 131.
Индустриальный район
улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район
улица Попова – Г.Исакова (площадь Народная).
Октябрьский район
проспект Ленина, 152.
Центральный район
проспект Красноармейский, 36,
улица Чайковского, 21.
Телефон для справок: 37-04-64.
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