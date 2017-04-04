Фото: amic.ru

Продовольственные ярмарки пройдут в субботу, 8 апреля, в пяти районах краевой столицы. Продажа будет вестись в семи точках города, пишет официальный сайт администрации краевой столицы.

На ярмарке барнаульцы смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, растительное масло, яйца, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбу, кондитерские изделия, муку, сахар и многое другое.

Торговые точки будут работать четыре часа – с 10.00 до 14.00.

Железнодорожный район

проспект Ленина, 71;

проспект Красноармейский, 131.

Индустриальный район

улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район

улица Попова – Г.Исакова (площадь Народная).

Октябрьский район

проспект Ленина, 152.

Центральный район

проспект Красноармейский, 36,

улица Чайковского, 21.

Телефон для справок: 37-04-64.