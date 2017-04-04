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Барнаульцев 8 апреля ждут на продовольственных ярмарках в пяти районах

, ИА "Амител"
Ярмарки будут работать четыре часа в семи точках города

Фото: amic.ru

Продовольственные ярмарки пройдут в субботу, 8 апреля, в пяти районах краевой столицы. Продажа будет вестись в семи точках города, пишет официальный сайт администрации краевой столицы.

На ярмарке барнаульцы смогут купить мясо птицы, свинину и говядину, растительное масло, яйца, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбу,  кондитерские изделия, муку, сахар и многое другое. 

Торговые точки будут работать четыре часа – с 10.00 до 14.00.

Железнодорожный район 
проспект Ленина, 71; 
проспект Красноармейский, 131. 

Индустриальный район 
улица 50 лет СССР, 51а. 

Ленинский район 
улица Попова – Г.Исакова (площадь Народная). 

Октябрьский район 
проспект Ленина, 152. 

Центральный район 
проспект Красноармейский, 36, 
улица Чайковского, 21. 

Телефон для справок: 37-04-64. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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