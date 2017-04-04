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Процедуру выборов нового ректора запустили в алтайском политехе

, ИА "Амител"
В вузе начали принимать документы от кандидатов на пост руководителя университета

Фото: altstu.ru

Процедура выборов нового ректора стартовала в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова, сообщили в пресс-службе вуза.

Так, 4 апреля в рамках заседания Ученого совета было утверждено положение, состав комиссии по выборам ректора и план мероприятий по проведению процедуры выборов ректора. С сегодняшнего же дня начался прием документов от кандидатов на вакантную должность.

Соискатели могут подавать документы вплоть до 27 апреля. Претендовать на место главы алтайского политеха может человек не старше 65 лет с высшим профессиональным образованием, стажем научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет, носящий ученую степень и ученое звание.

Кроме того, кандидату на пост ректора необходимо иметь дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, в области управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики.

Претенденты на кресло ректора АлтГТУ должны предоставить:

  • заявление о намерении принять участие в выборах ректора;
  • протоколы заседаний коллективов подразделений вуза по выдвижению кандидатур к избранию на должность ректора, а также по поддержке кандидатур (при их наличии);
  • автобиографию и список научных трудов;
  • заверенные копии документов о высшем образовании, дополнительном профессиональном образовании, ученой степени, ученом звании;
  • выписку из трудовой книжки;
  • программу развития вуза.

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"Все представленные кандидатуры должен утвердить Ученый совет вуза, после чего все документы направят для согласования в правительство Алтайского края и совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а затем в Министерство образования и науки РФ", – добавляют в вузе.

Дата проведения выборной конференции пока неизвестна. Она будет согласована с федеральным Министерством образования и науки.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, кресло ректора АлтГТУ имени Ползунова вакантно с весны 2016 года. Прежний глава вуза Александр Ситников лишился поста на фоне проблем политеха с аккредитацией. Исполняет обязанности руководителя университета Андрей Максименко.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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