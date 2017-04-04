Пассажиры петербургского метро делятся своими переживаниями о страшном теракте, который произошел 3 апреля между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Те, кто успел выйти незадолго до взрыва или не успел войти в метро, считают, что их уберег ангел-хранитель. Именно об этом рассказала корреспонденту ИА "Амител" женщина, которая сошла на этой станции и вышла на поверхность буквально за минуту до взрыва.

"Я как раз только приехала на Сенную площадь и решила дойти до налоговой. И вот... Я еще плохо осознаю... Меня вот ангел-хранитель спас. Все звонят друг другу, узнают: живы ли? Буквально знакомые со всех концов Земли звонят, интересуются. Понимаете, просто несколько минут меня спасли", – рассказывает женщина и признается, что после этой истории ее продолжает бить озноб. Пользуясь случаем, активная горожанка призывает Русскую Православную Церковь выйти на улицы страны, чтобы успокоить народ. "Выйти с миром, а не с рейдерским захватом важных для людей зданий", – уточняет женщина.

Видео: Александра Черданцева/ ИА "Амител"

Молодые люди после теракта вышли на улицы города, чтобы оказать посильную помощь пострадавшим. Молодой человек, как он сам признается, не представитель какой-либо организации, а просто человек. "Мы узнали о теракте и с друзьями решили сюда прийти, чтобы чем-то помочь. Может быть, кровь сдать для пострадавших, может, просто еще", – говорит молодой оратор и утверждает, что подобными актами "Россию не расколоть".

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Видео: Александра Черданцева/ ИА "Амител"

Напомним, днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга сработало взрывное устройство. Погибли 11 человек, более 50 пострадали.