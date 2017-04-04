Фото: vk.com/barneos22

Штормовая погода, о которой жителей Алтайского края предупреждали синоптики, уже пришла на территорию региона — в отдельных районах на дорогах очень плохая видимость.

Об этом сообщают автомобилисты в социальных сетях. "Сильная метель между Панкрушихой и Славгородом. Видимость порой нулевая. Попадаются хорошие переметы", – информирует один из подписчиков паблика Barnaul 22.

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"В сторону Карасука такая же песня... Ветер сильный, местами вообще ничего не видно", – сообщает еще один очевидец.

Напомним, что, согласно прогнозу синоптиков, резкое изменение погоды в крае произойдет во второй половине дня 4 апреля. Ожидается снег и даже метели.

Спасатели и сотрудники ГИБДД обращаются к гражданам с просьбой быть предельно внимательными и осторожными.