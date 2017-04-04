Фото: нашбийск.рф

Генеральный директор компании "Алтайский бройлер" Николай Байдиков скоропостижно скончался, сообщает "Наш Бийск".

Издание уточняет, что топ-менеджер умер 1 апреля. В алтайском наукограде уже прошла церемония прощания с Николаем Байдиковым.

Похороны генерального директора состоятся на его родине в Белгороде.

Напомним, что АО "Алтайский бройлер" является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Алтайском крае и на территории Сибирского федерального округа.



