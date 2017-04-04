Фото: esp.md

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки, которая погибла после того, как на нее упало дерево. ЧП произошло в Рамонском районе Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.

Девочка гуляла около дома, в этот момент на нее рухнуло дерево. Ребенок погиб на месте.

"В рамках расследования уголовного дела будет установлен собственник участка, где произошло ЧП, и лицо, в чьи обязанности входило содержание этого участка в безопасности", – рассказал руководитель Рамонского следственного отдела Никита Калмыков.