Поисковый отряд "Лиза Алерт" обращается к неравнодушным за помощью в поисках пропавшего в Барнауле 11-летнего ребенка. Как признаются представители отряда, добровольцев катастрофически не хватает.

Напомним, в Барнауле пропал 11-летний Дима Попов. Мальчик ушел днем 2 апреля. Его приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет: сине-белая шапка, бело-жёлто-голубая куртка, синие джинсы, коричневые ботинки.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, звонить по телефону 02 (для мобильных 102) или на телефон горячей линии ПСО "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52.

Сегодня, 4 апреля, в 18:00 объявлен сбор добровольцев. Место сбора: парковка у торгового центра "Огни" (ул. Антона Петрова, 219б). По вопросам участия в поисковых мероприятиях звонить информационному координатору Евгении, телефон 8-983-170-40-00, Алене, телефон 8-929-378-59-84.