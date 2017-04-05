Турцию любят за демократичные цены, теплое море, красивые пейзажи, богатую экскурсионную программу и, конечно, all inclusive. Именно поэтому новость о возобновлении авиасообщения с этой страной порадовала многих россиян. Начиная с конца апреля и вплоть до конца октября пляжи Турции заполняются туристами из разных стран. О том, какое направление выбрать семьям с детьми, где весело можно провести время молодежи и куда отправиться любителям тихого отдыха, рассказали в туристическом агентстве "100 Дорог".

Турция для семей с детьми

Турция – это страна, которая отлично подходит для отдыха с детьми. Уровень современного гостиничного сервиса позволяет поехать в увлекательное путешествие даже с годовалым ребенком. Авиаперелет из Турции длится порядка 5-6 часов, и для этой поездки не потребуется оформление визы. Инфраструктура турецких отелей максимально удовлетворяет все потребности детей. Среди плюсов также и питание по системе "все включено". При этом выбор блюд настолько богат, что ваш ребенок точно не останется голодным. Для самых маленьких клиентов в ресторане всегда есть детские стульчики, а в некоторых отелях предоставляется баночное питание, стерилизаторы и подогреватели для бутылочек. Обилие детских площадок, мини-клуб, различные анимационные программы не дадут заскучать ребятишкам постарше. В мини-клубе опытные аниматоры рисуют, лепят, играют в настольные игры вместе с детьми. Для подростков предусмотрены тинейджер-клубы, где можно заняться спортом, сыграть командно в компьютерные игры или сразиться в пейнтбол. По вечерам в отелях проводят детские дискотеки и шоу, где в качестве актеров выступают сами маленькие туристы.

Среди турецких отелей есть так называемые "звезды" в сфере отдыха с детьми. Недорогие варианты: Pirate`s Beach Club HV-1, Maritim Pine Beach 5*, Grand Haber Hotel 5*

Отели класса делюкс: Maxx Royal Belek Golf Resort 5*, Rixos Premium Belek 5*, Ela Quality Resort 5*.

Турция для молодежи

Отдых в Турции привлекателен выгодным соотношением цены и качества. В отличие от многих европейских курортов, Турцию нельзя назвать тихим курортом, веселиться здесь принято с утра и до глубокой ночи. Идеальное место для молодежи – это регионы Кемер и Мармарис. Для бюджетного отдыха можно выбрать недорогие отели в центре Кемера, при этом ночная жизнь будет для вас в шаговой доступности. Клубы "Аура", "Инферно", "Кристалл" кроме дискотек организовывают концерты популярных российских и заграничных артистов.Любителям комфортного отдыха можно предложить отели более высокого уровня, ориентированные на молодежную аудиторию. Они отличаются современным дизайном, активной дневной анимацией, дискотечными площадками, вечеринками на пляже до самого утра.

Отели, рекомендованные для молодежи:Orange Country Resort 5*, Royal Adam & Eve 5*, Granada Luxury Resort 5*.

Турция для взрослых

Любители спокойного отдыха и туристы в возрасте также любят отдыхать в Турции, особенно в весеннее время. Например, в апреле еще не чувствуется сильной жары, а день уже становится длинным. Спокойствие и тишина во многих отелях благоприятствуют отдыху туристов, желающих отключиться от городского шума и суеты. Таким клиентам в полной мере подойдут зеленые отели, стоящие на берегу моря, с минимальной развлекательной программой, но качественным сервисом и питанием. Спа-центры предлагают разнообразные программы, а в закрытых подогреваемых бассейнах можно купаться, даже если погода не будет радовать. Полноценный туристический сезон открывается в мае, поэтому цены в это время тут самые низкие. Но вы уже сможете искупаться в море и погреться под лучами ласкового солнца. Тем более что сейчас идет раннее бронирование и есть возможность купить тур по самой выгодной цене. Отели предоставляют скидки до 50%.

Отели, рекомендованные для спокойного отдыха: Mirada del Mar 5*, Marti Myra HV-1, Voyage Sorgun 5*, Amara Club Marine Nature 5*.

Что такое раннее бронирование?

Акция раннего бронирования – это сезонное предложение туроператоров и отельеров, когда при покупке тура заранее вы получаете более выгодные предложения. Туроператоры сами устанавливают границы времени, когда эти предложения действуют. Как правило, акция раннего бронирования на лето проходит начиная с января и до конца апреля. В конце лета уже действуют зимние предложения. Если вы воспользуетесь ранним бронированием, вам гарантировано:

- 100% наличие мест в любимом отеле;

- удобные даты вылета на нужном рейсе;

- экономия по сравнению с сезонными ценами до 50%;

- 100% гарантия качественного отдыха в срок и по разумной цене.

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Турагентство "100 Дорог" по результатам 2016 года стало одним из лидеров продаж ведущих туроператоров в Алтайском крае. Менеджеры фирмы регулярно испытывают на себе новые туристические предложения, поэтому всегда смогут посоветовать идеальный вариант отдыха именно для вас. Доверяйте свой отдых профессионалам.

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Барнаул, Пролетарская, 139, офис 302.

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