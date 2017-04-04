Фото: svidetel24.info

Минусовые температуры, пришедшие на смену теплой погоде в Алтайском крае, способствуют замедлению вскрытия рек ото льда. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Как отмечается, сейчас снеготаяние осуществляется гораздо медленнее, чем в теплую погоду. Происходит снижение приточности в водные объекты и вымерзание талой воды. Таким образом, уровень воды уменьшился в верховьях Алея, Ануя, Песчаной, Чарыша и Бии. Замедлился процесс вскрытия рек.

Читайте также: Река Обь начала вскрываться ото льда в Алтайском крае

Но на реках Чумыш, Чарыш (ниже села Белоглазово), Бия (в границах края) и Обь положительная динамика ко вскрытию рек сохраняется.

В ведомстве отмечают, что с 7 по 17 апреля в Алтайском крае установится теплый антициклон. Ночью в эти дни столбики термометров будут держаться в пределах -3…+2 градусов, а днем воздух будет постепенно прогреваться до +10…+15, в предгорных районах местами до +25 градусов. В это время, как полагают специалисты, начнется ледоход на всех реках до границ Новосибирского водохранилища.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вскрытие Оби в Алтайском крае будет проходить с 4 по 13 апреля. Ориентировочно ледоход в Барнауле начнется 9 апреля.