Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Количество погибших в результате взрыва в петербургском метрополитене возросло до 14 человек, сообщает Life.ru.
По информации издания, еще 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницы города был госпитализирован 51 человек.
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Ранее, напомним, сообщалось об 11 жертвах взрыва. ЧП произошло между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
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