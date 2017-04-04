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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица в России, попавшие под санкции, освобождаются от уплаты налогов. Закон появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что до президента этот закон уже был одобрен депутатами Госдумы и Советом Федерации.

Однако список стран, санкции которых будут давать право на освобождение от уплаты налогов, еще не определен. Документ подписан 3 апреля.

