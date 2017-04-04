Фото: mtdata.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица в России, попавшие под санкции, освобождаются от уплаты налогов. Закон появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Отметим, что до президента этот закон уже был одобрен депутатами Госдумы и Советом Федерации.
Однако список стран, санкции которых будут давать право на освобождение от уплаты налогов, еще не определен. Документ подписан 3 апреля.
Комментарии
Супер! Браво! Так держать!
Для остальной нелюди - поднять налоги в 2 раза!
4.04.2017 16:40 - гость - Верное решение, приятно видеть что население понимает, что необходимо покрыть не дополучение налогов от освобожденных от них в следствие санкций.
Вата всегда кричала, что санкции против всей России, так понимаю, что все граждане РФ освобождены от налогов? Ватята, помогайте!
офигеть))))
Включите меня в санкции....ну пожалуйстааааа....
Отлично, теперь можно не платить в пенсионный..и транспортный так понимаю тоже отменяется! Воистину санкции на пользу рядовому обывателю!
Вротимбергов, мюллеров и сечиных надо спасать! Спасая Их- спасём Расею!
так... доходы из казны выпадают. надо добрать с населения. оно на всё согласно. "гарант", СФ и ГД своей внешней политикой немного подставили бизнесменов, которые их кормят, надо компенсировать. это нормально для них
Так под санкциями одни миллионеры))) Путенская Россия не дает поскучать ни дня)))))
Как передает «Интерфакс», согласно законопроекту, если против гражданина действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, то такое физлицо может не платить налоги в России, будучи при этом налоговым резидентом другой страны. Причем, закон получит обратную силу – то есть, такие граждане получат возврат своих налогов с 2014 года.
Написать что ли в госдеп письмо с просьбой применения ко мне санкций, ибо возврат Крыма сильно поддерживаю
- гость - 4 апреля 2017 г. 16:57 ибо возврат Крыма сильно поддерживаю --- одумайся! сейчас это уже сепаратизм!
Государственное крышевание международных преступников - вот что такое это решение по своей сути. Конечно, в реальности это есть крышевание главой ОПГ своих исполнителей-подельников, выполненное такими же подельниками и/или покорно-послушными холуями от имени России. Но на сегодня Россия, увы, не слишком отличается от мафиозного паханата, а ее население в своем большинстве ничего против этого не имеет. Ворам и бандитам - льгота, остальным - дырка от раздавленного бульдозером западного сыра
и что прикольно, этих "сирот" освобождают от налогов с 1 января 2014 года. вот обуревшие!
Грабь народ, дари друзьям. Воровская власть.
А россиянам попавшим под наши собственные санкции продавать с повышенным НДС техническое пальмовое масло. Это нас объединит со страдальцами от западных санкций круче духовных скреп.
Путин разрешил россиянам, попавшим под санкции, не платить налоги --- Эта новость - упругая струя бьющая в лицо пламенным(и сейчас затаившимся) путриотам!))
... и ни одного поцреота в новости))
..а то бы рассказали про "тольковыиграли" и про прочие "много ходов очка" )
А я то усё думал шо цэ такэ " санцыи на благо расиян", а оно вон шо!
да, а где адвокаты "гаранта"? почему не объясняют публике, что это благо и это хорошо?
Мдя, ватного шитшторма здесь не будет...и пламенных признаний в поцреотизьме тоже)
взглянул на список лиц под санкциями и чуть не прослезился все такие замечательные и нуждающиеся люди. ну как им не помочь?
вот он списочек: Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Применены санкции со стороны стран ЕС и США. Командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко. Применены санкции со стороны стран ЕС. Командующий войсками Южного военного округа России генерал-полковник Александр Галкин. Применены санкции со стороны стран ЕС. Сергей Глазьев, советник президента России. Применены санкции со стороны стран ЕС. Первый заместитель руководителя Админстрации президента Путина Алексей Громов. Применены санкции со стороны США. Председатель комиссии Совета Федерации по мониторингу ситуации на Украине Владимир Джабаров. Применены санкции со стороны стран ЕС. Вице-спикер Госдумы от «Единой России», Банк «Россия» — Сергей Железняк. Применены санкции со стороны стран ЕС и США. Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков — Виктор Иванов. Применены санкции со стороны США. Глава АП Путина — Сергей Иванов. Применены санкции со стороны США. Дмитрий Киселёв, директор Российского федерального информагентства «Россия сегодня». Применены санкции со стороны стран ЕС. Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Применены санкции со стороны стран ЕС. Управляющий делами президента России — Владимир Кожин. Применены санкции со стороны США. Юрий Ковальчук — основной акционер банка «Россия», считается банкиром Путина. Применены санкции со стороны США. Валерий Куликов, заместитель командующего Черноморским флотом РФ. Применены санкции со стороны стран ЕС. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации России. Применены санкции со стороны стран ЕС. Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Применены санкции со стороны стран ЕС и США. Председатель Государственной думы России — Сергей Нарышкин. Применены санкции со стороны США и со стороны стран ЕС. Александр Носатов, заместитель командующего Черноморским флотом РФ. Применены санкции со стороны стран ЕС. Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Озеров. Применены санкции со стороны стра
Применены санкции со стороны стран ЕС и США. Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа Курганской области — Олег Пантелеев. Применены санкции со стороны США. Елена Мизулина, депутат Государственной думы России. Применены санкции со стороны стран ЕС. Сенатор верхней палаты Госдумы, член Совета Федерации Николай Рыжков. Применены санкции со стороны стран ЕС и США. Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства России. Применены санкции со стороны стран ЕС. Братья Аркадий и Борис Ротенберг — миллиардеры, которых считают друзьями Путина по секции дзюдо. Применены санкции со стороны США. Заместитель начальника Генштаба вооруженных сил РФ — Игорь Сергун. Применены санкции со стороны США. Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Слуцкий. Применены санкции со стороны стран ЕС. Командующий войсками Западного военного округа России Анатолий Сидоров. Применены санкции со стороны стран ЕС. Владислав Сурков, помощник президента России. Применены санкции со стороны стран ЕС. Руководитель Volga Group — Геннадий Тимченко. Применены санкции со стороны США. Представитель Северной Осетии в Совете Федерации, член комитета по вопросам культуры, науки и информации Совета Федераций Александр Тотоонов. Применены санкции со стороны стран ЕС и США. Генерал-полковник Игорь Турченюк, де факто командующий русскими войсками в Крыму. Применены санкции со стороны стран ЕС. Андрей Фурсенко — помощник Путина. Применены санкции со стороны США. Президент ОАО «Российские железные дороги» — Владимир Якунин. Применены санкции со стороны США. Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Применены санкции со стороны стран ЕС. Михаил Дегтярёв, депутат Государственной думы России. Применены санкции со стороны стран ЕС. Александр Залдостанов, лидер российского мотоклуба «Ночные волки». Применены санкции со стороны США. Леонид Калашников, депутат от фракции КПРФ, заместитель главы комитета Госдумы по международным делам. Применены санкции со стороны Канады и ЕС[1].
А мы едим пальмовое дерьмо, а хотим продуктов из буржуйских стран, но их давят тракторами, если они сюда просачиваются. Кто нам компенсирует это?
- гость - 4 апреля 2017 г. 17:25 а хотим продуктов из буржуйских стран, но их давят тракторами --- Наних ниту фитосанитарнай бумашки - есть низя!! А исследования груши в современной раисси стоят как каменный мост на Луну(в Крым)
А списочек не маленький. Мдяяя... Что там, пальме не рады? Похоже, вспоминать будем как праздник. Переходим на брюкву? Ворам помочь надо миллиарды по карманам распихать.
Помнится при прошлых терактах в этой шумихе то же какой то неудобный закон протащили.
Гонец, в законе сказано, если кто то из этого списка докажет что он платит допустим подоходный налог или на имущество за рубежом, то такой налог в РФ он может не платить.
Хохлуи раскукарекались. Сразу понятно, что они за кого - за тех против кого санкции. Смотрим список - 80-90% администрация и военные. Т.е. они пострадали из-за интересов страны, а вы чьи интересы защищаете - пиндосов. подпиндосники вы.
Командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко. Применены санкции со стороны стран ЕС. Командующий войсками Южного военного округа России генерал-полковник Александр Галкин....
У этих товарисчей был свой бизнес в ЕС?
Около 75% наемных работников в России находится у черты бедности согласно данным Росстата, пишут "Ведомости". В основе такой оценки лежит прожиточный минимум трудоспособного населения, который представляет собой стоимость набора продуктов и услуг, необходимых для выживания. В 2016 г. стоимость этого набора составляла 10 722 руб. в месяц.
Именно размер заработка, который граничит с уровнем прожиточного минимума, является гранью между бедностью и нищетой.
Те, кто зарабатывает на уровне 1-2 прожиточных минимумов, считаются бедняками, которым хватает средств, только чтобы прокормить себя и одного члена семьи. Зарабатывающих меньше прожиточного минимума можно отнести к категории нищих.Если исходить из такого критерия, то 10,7% работников можно отнести к категории нищих, еще 27,5% - к бедным, у 37% заработок выше черты бедности, а у 12,7% заработок обеспечивает стандарт потребления среднего класса.
То есть сейчас Путин даже не скрывает особо, что в приоритете у него -благосостояние его друзей, а не интересы России?
Владимир Владимирович — молодец!
Всех граждан России лишил европейских продуктов, а друзей лишил возможности платить налоги в России.