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Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, которого подозревают в особо крупном взяточничестве.

На вопрос о том, знает ли глава государства об этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил утвердительно.

"Разумеется, президенту доложено", – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, как сообщили в СКР, в настоящее время Александр Соловьев доставлен в Москву для проведения следственных действий.

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Согласно версии правоохранителей, в период с 2014 по 2016 год глава Удмуртии получил взятки на сумму 139 миллионов рублей от представителей юрлиц, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй.

Кроме того, отдельным видом взятки в СК называют долю участия главы региона в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.