Фото: 163gorod.ru
Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, которого подозревают в особо крупном взяточничестве.
На вопрос о том, знает ли глава государства об этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил утвердительно.
"Разумеется, президенту доложено", – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, как сообщили в СКР, в настоящее время Александр Соловьев доставлен в Москву для проведения следственных действий.
Читайте также: Силовики задержали главу Удмуртии Александра Соловьева – СМИ
Согласно версии правоохранителей, в период с 2014 по 2016 год глава Удмуртии получил взятки на сумму 139 миллионов рублей от представителей юрлиц, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй.
Кроме того, отдельным видом взятки в СК называют долю участия главы региона в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.
Комментарии
Сначала на Амике написали, а потом президенту доложили. Браво.
4.04.2017 16:16 - гость -
Угу, Песков прочитал на Амике и доложил
ОтмажутЬ)))) Дай только время)))
4.04.2017 16:18 - гость - 4.04.2017 16:16 - гость -
Угу, Песков прочитал на Амике и доложил
Не-а, Навка прочитала и Пескову рассказала, Песков ответил утвердительно "Разумеется, президенту доложено",