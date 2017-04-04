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Дональд Трамп получил зарплату за первые месяцы работы на посту президента США, и эти деньги он пожертвовал Национальной парковой службе Америки, пишет Regnum со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, глава американского государства получил 78 тысяч долларов. Чек на эту сумму был передан министру внутренних дел США Райану Зинке.

Ранее Трамп уже говорил, что не будет забирать себе свою зарплату, будет брать лишь один доллар в год, как положено по закону.

Как пишет издание, в скором времени дочь президента должна занять должность в Белом доме. Она также ранее отказалась от платы за свою работу.

Также от зарплаты отказался и зять Трампа Джаред Кушнер. Он занял должность старшего советника главы государства.