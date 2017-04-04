Фото: ИА "Амител" , Александра Черданцева

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого, который, возможно, совершил теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, теракт совершил 23-летний уроженец Средней Азии. Источник издания рассказал, что молодой человек был связан с радикальными исламистами. Однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК.

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Издание "Фонтанка" сообщает, что подозреваемым является гражданин Казахстана Максим Аришев. Ему 22 года.

Напомним, взрыв в питерском метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".

Жертвами взрыва стали 14 человек. Еще более 40 человек пострадали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.