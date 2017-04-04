Фото: ИА "Амител" , Александра Черданцева
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого, который, возможно, совершил теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, теракт совершил 23-летний уроженец Средней Азии. Источник издания рассказал, что молодой человек был связан с радикальными исламистами. Однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК.
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Издание "Фонтанка" сообщает, что подозреваемым является гражданин Казахстана Максим Аришев. Ему 22 года.
Напомним, взрыв в питерском метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2".
Жертвами взрыва стали 14 человек. Еще более 40 человек пострадали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Комментарии
да какая это нафиг личность?баран жертвенник
Максим Аришев. А на АлтаП Акбаржон Джалилов. Вы уж определитесь.
О том, что исполнителем теракта в петербургском метро мог быть уроженец Киргизии, написала ранее «Фонтанка». По данным издания, одним из подозреваемых является 22-летний Акбаржон Джалилов, выходец из киргизского города Ош, который уже более шести лет живет в Санкт-Петербурге, и за все время нахождения в России сменил несколько паспортов.
Сутки прошли, ответственность за теракт, пока не взял ни кто, разнятся имена подозреваемых, ситуация странная.
Труп смертника не найден, но это не беда. Даже так лучше. Можно начинать очередную войнушку
"Путин утвердил освобождение от налогов попавших под санкции россиян"
"Путин утвердил освобождение от налогов попавших под санкции хапуг.
А Роттенбергов освободят? -Скажено же россиян.
А Роттенбергов освободят? -Посодют и тут же освободят как Сердюкова.