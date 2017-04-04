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Мужчину в Алтайском крае ждет суд по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель его супруги в результате ДТП.

Как сообщили в краевой прокуратуре, утром 14 ноября прошлого года обвиняемый находился за рулем автомобиля Toyota LiteAce. В условиях снегопада и бурана на 33-м километре автодороги "Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха" мужчина пытался обогнать КамАЗ и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения.

В результате он допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем УАЗ 3303. В итоге супруга обвиняемого, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте аварии.

Мужчине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.