Фото: ИА "Амител" , Александра Черданцева

Александр Карлин провел телефонный разговор с Верой Зяблицкой, которая пострадала в результате теракта в питерском метро. Женщина приехала в Северную столицу вместе с внучкой, которая также находилась в вагоне.

"Я поговорил с Зяблицкой Верой Александровной, поинтересовался состоянием ее здоровья, здоровьем ее внучки Саши, 15-летней девочки, с которой она вместе ехала в вагоне метро, где произошел взрыв. Вера Александровна рассказала, что первичная медицинская помощь ей оказана, но сейчас она находится вместе с внучкой в детской городской больнице №19 Санкт-Петербурга. Со слов бабушки, девочка получила баротравму, ею занимаются специалисты", – рассказал Александр Карлин.

Глава региона пожелал Вере Александровне и ее внучке скорейшего выздоровления. Кроме того, губернатор пообещал пострадавшим всяческую помощь, включая медицинскую, после того как врачи дадут разрешение на переезд в Барнаул по состоянию здоровья девочки. Вера Александровна поблагодарила за заботу, которую она чувствует и со стороны властей и жителей Санкт-Петербурга.

"Надо сказать, что я распорядился оказать семье Зяблицких материальную помощь в связи с трагической ситуацией. И вопрос остается на моем личном контроле", – добавил губернатор Алтайского края.