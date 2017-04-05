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Тренинг "Бизнес-профайлинг" пройдет в Барнауле

, ИА "Амител"
Тренинг пройдет с 7 по 8 апреля, вести его будет Александр Копытько, который поделится методикой "чтения" людей за 30 секунд

Тренинг "Бизнес-профайлинг" пройдет в Барнауле с 7 по 8 апреля. Тренер Александр Копытько поделится с участниками эффективной методикой "чтения" людей за 30 секунд.

Мероприятие организовывает агентство бизнес-обучения FBR, а информационным партнером является Медиагруппа FM-Продакшн

Александр применяет технологии профайлинга на практике не первый год – он сертифицированный эксперт-профайлер, профессиональный переговорщик, бизнесмен, финалист IX Чемпионата России по управленческой борьбе – 2016. По словам Александра, в своем профессиональном опыте он эффективно применял методики для самых разных задач – в сфере обеспечения личной безопасности VIP-персон, в рамках избирательных кампаний, при оказании рекрутинговых услуг крупным компаниям.

"По тому, как человек ведет себя – двигается, говорит в первые минуты, даже секунды общения можно определить профиль (отсюда – профайлинг) его личности. Достаточно 30 секунд, например, при подборе человека на вакансию, чтобы понять, подойдет он или нет. Это реально работает", – уверен автор тренинга Александр Копытько.

Александр Копытько провел более 1000 часов корпоративных и открытых тренингов и семинаров, включая индивидуальные консультации.

На тренинге можно научиться: 

  • Быстро определять, что ваш собеседник лжет. 
  • Прогнозировать поступки собеседника и его реакции по внешним проявлениям. 
  • Считывать ценности и слабости собеседника и использовать их для достижения цели в переговорах. 
  • Завершать конфликтные ситуации в нейтральном или позитивном ключе. 
  • Подбирать в первые минуты общения ту стратегию диалога, которая приведет вас к нужной цели.

"Этот тренинг нужен как профессиональным HR-ам, специалистам по персоналу, так и руководителям бизнеса, которые подбирают к себе в команду надежных людей. Методика профайлинга поможет и менеджерам по продажам, особенно если предполагаются сложные переговоры или сделка будет "длинной", как бывает, например, в недвижимости или ретейле", – уверена организатор тренинга Елена Фаст.

Профайлинг – это система методов оценки и прогнозирования поведения человека по комплексу внешних признаков. Она была разработана и активно применялась как отечественными, так и зарубежными спецслужбами.

Факты:

- Каждый человек лукавит 2-3 раза в 10 минут, обычно это мелкая ложь, но в некоторых компаниях 20 % сотрудников обманывают руководство по-крупному для получения материальной выгоды.

- Женщины обманывают реже мужчин и чаще сожалеют об этом. По данным американских ученых, среднестатистический мужчина врет 1092 раза в год, а женщина – 728 раз. Когда человек лжет, в его крови повышается содержание кортизола и тестостерона.

Познакомиться с полной программой тренинга и отправить заявку на участие можно на сайте 
Получить программу и задать вопрос можно по телефону: (3852) 534-229

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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