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Сообщение о минировании станции метро "Сенная площадь" проверяют правоохранительные органы в Санкт-Петербурге.

Как передает ТАСС, данные об этом поступили на номер 112. "Сотрудники полиции проверяют "Сенную площадь", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В метрополитене Северной столицы, в свою очередь, рассказали, что поезда следуют без остановки на "Сенной площади".

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Напомним, накануне на перегоне между "Сенной" и "Технологическим институтом" около 14:30 произошел взрыв в вагоне.

Согласно предварительным данным, в действие взрывное устройство привел террорист-смертник. Жертвами трагедии стали 14 человек, еще около 50 человек находятся в больницах города.