Фильм Василия Шукшина "Печки-лавочки" покажут на большом экране в кинотеатре "Премьера". Картине в 2017 году исполняется 45 лет.

6 апреля в кинотеатре состоится специальная программа, приуроченная к 45-летию создания фильма.

Зрители узнают интересные факты из истории создания фильма. Мероприятие будет сопровождаться выступлением песенных коллективов города. Завершится программа показом фильма "Печки-лавочки".

Любопытно, что значительная часть съёмок проходила на Алтае в селе Шульгин Лог на берегу реки Катунь.