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Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула в среду, 5 апреля, вместе с членами народной дружины "Барнаульская" проведут рейд под названием "Детское кресло!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, наряды ДПС будут стоять около детских садов и других образовательных учреждений. В ГИБДД напоминают, что детей до 12 лет нужно перевозить в машинах в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка. За нарушение этого правила дорожного движения грозит штраф в три тысячи рублей.

"Уважаемые родители! ОГИБДД УМВД России по Барнаулу напоминает, что перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью и должна стать для родителей основным правилом при перевозке маленьких пассажиров. Не стоит забывать о том, что Правила дорожного движения – это основа жизни, залог безопасности вас и ваших близких!" – напоминают в ГИБДД.