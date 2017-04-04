Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Петербургская подземка возобновила свою работу после взрыва, произошедшего накануне и унесшего жизни 14 человек. Корреспондент портала Amic.ru побывала сутки спустя на станциях "Технологический институт" и "Сенная площадь", между которыми и случился теракт.

Сегодня здесь повсюду цветы. Люди активно несут к подземке мягкие игрушки, иконки, свечки и записки.

При этом на "Сенной площади" наш корреспондент оказалась в тот момент, когда эту станцию временно закрыли из-за поступившего сообщения о минировании.

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Ко входу в станцию были срочно стянуты экстренные службы. Информация проверяется.

Как неоднократно сообщал наш портал, взрыв в метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами стали 14 человек. Еще более 40 человек находятся в больнице.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Согласно данным СМИ, взрывное устройство в вагоне метро привел в действие террорист-смертник.



