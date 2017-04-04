Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Петербургская подземка возобновила свою работу после взрыва, произошедшего накануне и унесшего жизни 14 человек. Корреспондент портала Amic.ru побывала сутки спустя на станциях "Технологический институт" и "Сенная площадь", между которыми и случился теракт.
Сегодня здесь повсюду цветы. Люди активно несут к подземке мягкие игрушки, иконки, свечки и записки.
При этом на "Сенной площади" наш корреспондент оказалась в тот момент, когда эту станцию временно закрыли из-за поступившего сообщения о минировании.
Читайте также: Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Что на самом деле известно о трагедии?
Ко входу в станцию были срочно стянуты экстренные службы. Информация проверяется.
Как неоднократно сообщал наш портал, взрыв в метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами стали 14 человек. Еще более 40 человек находятся в больнице.
Читайте также: СМИ: установлена личность смертника, совершившего теракт в Петербурге
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Согласно данным СМИ, взрывное устройство в вагоне метро привел в действие террорист-смертник.
Комментарии
Сейчас ордена и медали раздадут машинисту да силовикам. Да призовут еще больше сплотиться вокруг нацлидера. Не вспоминать лишний раз про дворцы Медведева. Вот и все. "Она утонула". "Он взорвался"
- гость - 4.04.2017 17:31
иди лесом со своей политикой. Там люди погибли, а кроме дворцов Димона думать ни о чем не можешь
- гость - 4.04.2017 17:31
Налицо навязчивые идеи...