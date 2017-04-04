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Пассажир самолета Москва – Калининград обещал взорвать лайнер

, ИА "Амител"
Самолет летел из Москвы в Калининград. В Петербурге он приземлился из-за плохой погоды

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира самолета авиакомпании "Россия", который во время полета обещал взорвать самолет, пишет ТАСС.

Как сообщается, лайнер выполнял рейс по маршруту Москва – Калининград. Экипаж воздушного судна принял решение приземлиться в Санкт-Петербурге из-за плохой погоды. Когда самолет начал снижаться над Пулково, мужчина заявил, что взорвет его.

Эту информацию незамедлительно передали оперативным службам аэропорта Пулково и правоохранительным органам. После приземления лайнера пассажира передали полиции. Остальных пассажиров разместили в гостиницах.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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