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Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира самолета авиакомпании "Россия", который во время полета обещал взорвать самолет, пишет ТАСС.

Как сообщается, лайнер выполнял рейс по маршруту Москва – Калининград. Экипаж воздушного судна принял решение приземлиться в Санкт-Петербурге из-за плохой погоды. Когда самолет начал снижаться над Пулково, мужчина заявил, что взорвет его.

Эту информацию незамедлительно передали оперативным службам аэропорта Пулково и правоохранительным органам. После приземления лайнера пассажира передали полиции. Остальных пассажиров разместили в гостиницах.